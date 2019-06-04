Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения Крыма"

Президент Украины встретится с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель.

Президент Украины Владимир Зеленский собирается обсудить с чиновниками Евросоюза и НАТО стратегию "возвращения Крыма". Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.

Зеленский отправится в Брюссель 4 июня. Эта поезда станет первым зарубежным визитом в качестве главы государства. Мендель подчеркивает, что украинская сторона до сих пор не изменила своего мнения по поводу перехода полуострова России.

В свою очередь Москва неоднократно напоминала, что крымчане сами сделали этот выбор. Голосование проводилось в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. За воссоединение Крыма с Россией высказались 95 % жителей полуострова.

Ранее мы писали, что на Украине созвали совещание из-за любительского ролика на YouTube.

Видео: YouTube / Зе!Президент