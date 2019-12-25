Автор статьи считает, что ЕС больше нуждается в РФ, чем США.

Колумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у России, а не нападать на страну. В авторском материале Кеннет Рапоза изучил энергетический кризис на мировом рынке энергоносителей. По мнению журналиста, США и ЕС следует пересмотреть свое отношение к санкционной политике в отношении Москвы. Рапоза считает, что ряд руководителей стран настаивают на том, чтобы РФ и ОПЕК увеличили поставки нефти и газа, чтобы "они спасли их от самих себя".

Запад со своими климатическими озабоченностями оказался в весьма сложном положении. Но если манна небесная не осветит госпитальные палаты в Мадриде и не зарядит электровелосипеды во Франкфурте, никакое увеличение генерации за счет солнечной и ветровой энергии не поможет. Кеннет Рапоза, журналист Европе

Автор публикации переживает за то, что "на другом конце никто не возьмет телефонную трубку". Он призвал Запад контактировать с "Газпромом" и "Роснефтью" ради того, чтобы узнать их предложения по сложившейся проблеме. Рапоза подчеркнул, что в настоящее время европейский регион намного больше нуждается в РФ, чем США. Однако политика ЕС в отказе от ископаемого топлива объясняется истощением собственных запасов.

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