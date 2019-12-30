Колтушское шоссе планируют расширить до четырех полос

На сегодняшний день Колтушское шоссе является наиболее загруженной дорогой в области.

Колтушское шоссе во Всеволожском районе Ленобласти планируют расширить до четырех полос. Об этом сообщил комитет по дорожному хозяйству Ленобласти.

На сегодняшний день Колтушское шоссе является наиболее загруженной дорогой в области. За сутки по трассе проезжают около 30 тысяч автомобилей. Наибольшую проблему представляет съезд с КАД на Янино, из-за новых жилых домов здесь регулярно собираются пробки.

Работы по расширению шоссе хотят провести в четыре этапа. Сначала трассу сделают четырехполосной в границах самого Янино.

В Ленобласти реконструируют подъезд к Колпино.

Фото: Piter.TV