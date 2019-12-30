В Ленобласти реконструируют подъезд к Колпино

Работы помогут разгрузить федеральную трассу.

В Ленобласти грядет реконструкция подъезда к Колпино от трассы Москва – Петербург, которая проходит через Тосненский район. О намерениях разгрузить магистраль рассказали в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству Ленобласти 15 января.

На данный момент трасса перегружена и постоянно страдает пробками, поэтому область решила расширить проблемный участок дороги. В ходе реконструкции модернизируют несколько перекрестков, в числе которых и примыкающий к Оборонной улице в Колпино.

Фото: Piter.TV