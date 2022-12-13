На Колтушском шоссе началось обустройство ещё одной полосы движения

Реконструкция дороги ускорит проезд через растущее Янино за счет ликвидации «бутылочного горлышка» на границе Ленобласти и Петербурга.

На участке от Голландской улицы в сторону КАД в Янино началось обустройство насыпи для еще одной полосы движения. Реконструкция одной из самых загруженных дорог Всеволожского района Ленобласти ведется в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщила администрация Ленобласти.

Окончание расширения первой половины Колтушского шоссе от КАДа через Янино до Суоранды намечено на вторую половину лета 2024 года. Реконструкция второй половины от Суоранды до перекрестка на Воейково завершится в 2027 году: сейчас до перекрестка в сторону Кудрово дорожники убирают старые деревья из полосы отвода.

Реконструкция дороги ускорит проезд через растущее Янино за счет ликвидации "бутылочного горлышка" на границе Ленобласти и Петербурга.

Также в Ленинградской области планируют обновить 70 км федеральных трасс за 2023 год.

Фото: администрация Ленобласти