В Ленинградской области планируют обновить 70 км федеральных трасс за 2023 год

Реконструкцию будут вести одновременно на шести объектах.

В 2023 году в Ленобласти планируется замена дорожного покрытия на участках общей протяжённостью 69,3 км в составе нескольких федеральных трасс. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Речь идёт о работах на "Санкт-Петербургском южном полукольце", трассах А-180 "Нарва", М-10 "Россия" и Р-21 "Кола". Ещё 97 км полотна будет отремонтировано на КАД Петербурга. Капремонт продолжится на трассе Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь, где уже подошли к концу основные работы. Кроме того, в 2022 году был подписан контракт на проведение таких же работ на участке от Большой Ящеры до Мшинской. Планируется, что в будущем пройдёт расширение трассы Р-23 до четырёх полос от Рождествено в сторону Пскова, что увеличит количество полос от Больших Колпанов до 80-го км до шести.

Также в 47-ом регионе пройдут работы по реконструкции шести дорожных объектов: в их числе – развязка на дороге М-10 "Россия" в Ям-Ижоре, участок трассы Р-21 "Кола" вблизи Синявино, участки трасс Р-23 и А-120 вблизи Больших Колпанов и участки трассы А-181 "Скандинавия" под Выборгом.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть продолжает программу строительства объектов здравоохранения.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"