Ленобласть продолжает программу строительства объектов здравоохранения

В этом году будут доработаны и включены в программы заявки на строительство семи объектов.

Заявки на строительство объектов здравоохранения (поликлиник, амбулаторий, ФАПов) в 47-ом регионе будут доработаны и включены в программы. Соответствующее поручение направил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Руководитель подчеркнул, что предварительно нужно будет оценить приоритетность новых объектов и доработать все заявки для включения в программы "Развитие здравоохранения в Ленинградской области". В этом году речь идёт о семи объектах: поликлиниках в Кировске, Выборге, Новоселье и Мурино, амбулатории в Дубровке, амбулаторно-поликлиническом комплексе в поселке Тельмана, морге в Тосно.

Кроме того, в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" начато строительство ФАПов в Волховском, Лужском, Выборгском, Кировском и Гатчинском районах и врачебной амбулатории в Ломоносовском районе.

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Фото: Правительство Ленобласти