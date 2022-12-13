За 2022 год в Ленобласти приобрели свыше 240 тыс. билетов по "Пушкинской карте"

Всего в регионе картой пользуются 66 249 молодых людей.

За 2022 год по "Пушкинской карте" в Ленобласти было приобретено более 240 тыс. билетов в театры, музеи, кино и на концерты. Всего программой пользуются 66 249 молодых жителей региона от 14 до 22 лет. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

За прошедший год в Ленобласти прибавилось 32,5 тыс. пользователей "Пушкинской карты". Напомним, что в рамках проекта молодые россияне могут приобретать билеты на культурные мероприятия за государственный счёт. На балансе карты находятся 5 тыс. рублей, которые можно потратить на походы в театры, музеи, концертные залы и просмотр отечественных фильмов в кинотеатрах.

В Ленинградской области по "Пушкинской карте" можно расплатиться при посещении четырёх театров, двух оркестров, четырёх музеев и двух негосударственных учреждений культуры.

Ранее стало известно, что 30% бизнеса в Ленобласти возглавляют женщины.

Фото: Минкультуры РФ