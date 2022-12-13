Стало известно, что 30% бизнеса в Ленобласти возглавляют женщины

Как рассказала Тюрина, в сфере социального предпринимательства женщины и вовсе возглавляют 90% компаний.

В Ленобласти 30% предприятий малого и среднего бизнеса в регионе возглавляют женщины, поэтому важно обеспечить им комфортные условия работы. Об этом 6 марта заявила вице-спикер ЗакСа Ленобласти Татьяна Тюрина, пишет издания Online47.

Как рассказала Тюрина, в сфере социального предпринимательства женщины и вовсе возглавляют 90% компаний. На сферу услуг приходится 58% руководителей-женщин, а среди самозанятых доля женщин составляет 40%.

Ранее Петербургу перечислят федеральные субсидии на поддержку предпринимателей. Также средства пойдут на развитие рынка газомоторного топлива и АПК.

Фото: Piter.tv

