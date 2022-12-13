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Стало известно, что 30% бизнеса в Ленобласти возглавляют женщины
Сегодня, 22:46
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Стало известно, что 30% бизнеса в Ленобласти возглавляют женщины

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Как рассказала Тюрина, в сфере социального предпринимательства женщины и вовсе возглавляют 90% компаний.

В Ленобласти 30% предприятий малого и среднего бизнеса в регионе возглавляют женщины, поэтому важно обеспечить им комфортные условия работы. Об этом 6 марта заявила вице-спикер ЗакСа Ленобласти Татьяна Тюрина, пишет издания Online47.

Как рассказала Тюрина, в сфере социального предпринимательства женщины и вовсе возглавляют 90% компаний. На сферу услуг приходится 58% руководителей-женщин, а среди самозанятых доля женщин составляет 40%.

Ранее Петербургу перечислят федеральные субсидии на поддержку предпринимателей. Также средства пойдут на развитие рынка газомоторного топлива и АПК.

Фото: Piter.tv
 

Теги: социальное предпринимательство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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