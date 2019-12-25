На Колтушском шоссе обустроят 2 новые полосы

Представители дорожных служб продолжают реконструкцию трассы.

В Ленинградской области продолжаются работы по реконструкции Колтушского шоссе. Трассу планируют дополнить двумя новыми полосами, рассказала пресс-служба комитета по дорожному хозяйству 47-ого региона.

Для того, чтобы расширить магистраль, дорожники выкорчевали деревья на повороте в сторону деревни Старой. Согласно проекту, полосу в сторону Колтушей оборудуют специальными красными фонариками для создания подсветки. Кроме того, вдоль трассы оборудуют ливневую канализацию и водопровод.

Добавим, что движение по магистрали запустили еще в 2021 году.

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Фото: Telegram / Dorogi_lo