В Колпино произошел пожар в заброшенном здании

Бороться с огнем прибыли две спецмашины и 10 человек личного состава МЧС.

Сегодня, 21 мая, в Колпинском районе произошел пожар. На улице Севастьянова в доме 28, корпус 1, вспыхнул огонь в одноэтажном неэксплуатируемом заброшенном здании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:11. Огонь перекинулся на две постройки. Пламя охватило 24 "квадрата".

Бороться с огнем прибыли две спецмашины и 10 человек личного состава МЧС. Пожар удалось ликвидировать в 14:01.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv