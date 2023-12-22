В Колпино произошел пожар в заброшенном здании

Сегодня, 21 мая, в Колпинском районе произошел пожар. На улице Севастьянова в доме 28, корпус 1, вспыхнул огонь в одноэтажном неэксплуатируемом заброшенном здании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:11. Огонь перекинулся на две постройки. Пламя охватило 24 "квадрата".
Бороться с огнем прибыли две спецмашины и 10 человек личного состава МЧС. Пожар удалось ликвидировать в 14:01.
В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.
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Фото: Piter.tv
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