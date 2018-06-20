Колоннада Исаакиевского собора станет доступна для туристов с конца апреля

Колоннада располагается на 43-метровой высоте.

Уже с конца апреля жители и гости Петербурга смогут увидеть все красоты города с колоннады Исаакиевского собора. Об этом сообщает пресс-служба музея.

С 27 апреля можно будет забраться на вечернюю колоннаду Исаакиевского собора, расположенную на 43-метровой высоте. Посещать ее можно будет каждый день с шести вечера и до половины одиннадцатого вечера.

Дневное посещение колоннады станет доступным только с 1 мая. Тогда на колоннаду можно будет подниматься с 10:00 и до 18:00. Колоннада будет открыта в эти часы ежедневно.

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Фото: Piter.TV