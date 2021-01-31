Колонна протестующих вновь направилась к Пионерской площади

Часть дорог перекрыта, поэтому колонне приходится искать пути.

В Петербурге продолжается несогласованная протестная акция. После того, как участников митинга начали разгонять с площади у ЗакСа Петербурга, они направились на Гороховую улицу, которую частично перекрыли. Об этом с места событий рассказал корреспондент Piter.TV.

Гороховую частично перекрыли, и петербуржцы перешли через канал Грибоедова к Мучному переулку. Вся Сенная площадь также перекрыта. Колонна идет по переулку Апраксину. Есть вероятность, что она вновь направляется к Пионерской площади, откуда и началась протестная акция. Люди идут прямо по проезжей части.

Ранее Piter.TV показал, что происходило на Малой Морской.

Фото и видео: Piter.TV