Колокольню Смольного собора могут построить на Смольной набережной или в Лахте

Инициатива направлена на создание уникального музея, охватывающего историю петербургской архитектуры от древних времен до современности.

Заседание Всемирного клуба петербуржцев ознаменовалось предложением члена клуба, заслуженного художника РФ Ивана Уралова, о строительстве колокольни Смольного собора, задуманной Бартоломео Растрелли, но оставшейся нереализованной. Эта идея была представлена в контексте проекта Музея архитектуры и строительства Петербурга. Предложено было рассмотреть два возможных места установки: на Смольной набережной либо в Лахте, пишет "КоммерсантЪ".

Участники встречи пояснили, что инициатива направлена на создание уникального музея, охватывающего историю петербургской архитектуры от древних времен до современности. Предполагается, что музей может функционировать как отдельная структура или стать филиалом Государственного музея истории Санкт-Петербурга. В таком случае, по мнению автора идеи, колокольня станет не просто новым объектом, но своеобразным символом и важным элементом экспозиции музея.

Иван Уралов, профессор Академии художеств имени И. Репина и Санкт-Петербургского государственного университета, также являющийся членом Союза художников Петербурга, обозначил два потенциальных локации для возведения колокольни: участок на Смольной набережной вблизи развязки Орловского тоннеля или территория высотного комплекса в Лахте. Реакция членов Всемирного клуба петербуржцев на предложенную инициативу оказалась неоднозначной. Дискуссии по данному вопросу планируется продолжить в ближайшем будущем.

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Фото: Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Петербурге