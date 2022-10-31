Колокольцев сообщил о раскрываемости отдельных видов преступлений в более чем 90% случаев

Глава МВД поздравил коллег с профессиональным праздником.

Глава российских правоохранительных органов Владимир Колокольцев поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. Чиновник отметил превысившую 90 процентов раскрываемость некоторых видов преступлений по стране в 2023 году. Руководитель полицейского ведомства добавил, что молодое поколение достойно продолжает традиции своих предшественников по работе над защитой граждан, чтобы население могло доверять ведомству.

В этом году нам удалось многого добиться. Достигнуты положительные результаты в борьбе с преступностью. По ряду составов раскрываемость превысила 90%, а по убийствам и покушениям на убийство приблизилась к 100%-му рубежу. Такого в истории еще не было. Владимир Колокольцев, глава МВД

Глава МВд пояснил, что сейчас в России реализуются последовательные меры, направленные на обеспечение экономической безопасности государства, противодействие коррупции, экстремизму и наркотическому бизнесу. В списке приоритетов у правоохранителей значится профилактика противоправных деяний в сфере информационных технологий, а также пресечение каналов нелегальной миграции, предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних граждан. Владимир Колокольцев отметил востребованность глубоких знаний ветеранов МВД. Чиновник дополнительно отдал дань памяти погибшим сотрудникам, подвиги которых являются "символом стойкости, отваги и несокрушимости духа".

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Фото и видео: МВД Медиа