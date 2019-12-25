В Петербурге сохранили право на получение социальной поддержки для участников СВО

Для участников СВО сохраняется право на получение дополнительных мер социальной поддержки.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое сохраняет для участников СВО право на получение дополнительных мер социальной поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Согласно новому постановлению, участникам СВО будут предоставлены дополнительные меры социальной поддержки, которые ранее были определены постановлениями Правительства Петербурга. Это важный шаг в обеспечении необходимой помощи и поддержки во время и после участия в специальной военной операции.

Более того, участникам СВО можно рассчитывать на получение единовременной материальной помощи. Эта помощь будет предоставлена лицам, которые ранее уже получали дополнительные меры социальной поддержки в виде денежных выплат из бюджета Петербурга. Однако, важным условием является то, что участник СВО обратился в пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) и заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

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Фото: Piter.TV