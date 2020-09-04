Колокольцев открыл в Петербурге мемориал министрам внутренних дел Российской империи

Плиту установили на Тихвинском кладбище.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев открыл мемориальную плиту, посвященную пяти его предшественникам, которые жили во времена Российской империи. Торжественная церемония прошла в преддверии профессионального праздника — Дня сотрудника органов внутренних дел. Он отмечается 10 ноября.

На плите на территории Александро-Невской лавры появились следующие имена:

Бибиков Дмитрий Гаврилович – Министр внутренних дел с августа 1852 по август 1855 года;

Блудов Дмитрий Николаевич – Министр внутренних дел с февраля 1832 по февраль 1839 года;

Валуев Петр Александрович – Министр внутренних дел с ноября 1861 по март 1868 года;

Дурново Иван Николаевич – Министр внутренних дел с мая 1889 по октябрь 1895 года;

Сипягин Дмитрий Сергеевич – Министр внутренних дел с февраля 1900 по апрель 1902 года.

По словам Колокольцева, каждый из этих руководителей внес большой вклад в реформирование правоохранительной системы.

В период их деятельности принят ряд основополагающих законодательных актов по вопросам уголовного и исполнительного права. Усовершенствован порядок управления полицией, пересмотрены подходы к ее финансовому, штатному, ресурсному обеспечению. Полицейские получили статус государственных служащих с правом на пенсию. Владимир Колокольцев.

Накануне в Петербурге отмечали 300-летие со дня правозглашения Российской империи.

Видео и фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти