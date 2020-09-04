Колокольцев открыл в Петербурге мемориал министрам внутренних дел Российской империи

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев открыл мемориальную плиту, посвященную пяти его предшественникам, которые жили во времена Российской империи. Торжественная церемония прошла в преддверии профессионального праздника — Дня сотрудника органов внутренних дел. Он отмечается 10 ноября.
На плите на территории Александро-Невской лавры появились следующие имена:
Бибиков Дмитрий Гаврилович – Министр внутренних дел с августа 1852 по август 1855 года;
Блудов Дмитрий Николаевич – Министр внутренних дел с февраля 1832 по февраль 1839 года;
Валуев Петр Александрович – Министр внутренних дел с ноября 1861 по март 1868 года;
Дурново Иван Николаевич – Министр внутренних дел с мая 1889 по октябрь 1895 года;
Сипягин Дмитрий Сергеевич – Министр внутренних дел с февраля 1900 по апрель 1902 года.
По словам Колокольцева, каждый из этих руководителей внес большой вклад в реформирование правоохранительной системы.
В период их деятельности принят ряд основополагающих законодательных актов по вопросам уголовного и исполнительного права. Усовершенствован порядок управления полицией, пересмотрены подходы к ее финансовому, штатному, ресурсному обеспечению. Полицейские получили статус государственных служащих с правом на пенсию.
Владимир Колокольцев.
Накануне в Петербурге отмечали 300-летие со дня правозглашения Российской империи.
Видео и фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все