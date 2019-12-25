В Петербурге отмечают 300-летие со дня правозглашения Российский империи

На территории Петропавловской крепости проводятся праздничные мероприятия.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с 300-летием провозглашения Российской империи. Праздник отмечается 2 ноября, по старому стилю — 22 октября.

Мы отдаем дань памяти всем, кто создавал великую и сильную Россию. Мира, благополучия и процветания нашему городу и нашему Отечеству! Александр Беглов, губернатор Петербурга.

В этот день в 1721 году Петр I принял титул императора в церкви Святой Троицы. В городе во вторник пройдут праздничные мероприятия. В Иоанновском равелине Петропавловской крепости открылась выставка "Двуглавый орел. Символ российской государственности". Там представлены документы, книги, предметы декоративно-прикладного искусства, костюм, нумизматика XIX- XXI веков из собрания Государственного музея истории Петербурга и частных коллекций.

В 13:30 стартует пленарное заседание научно-практической конференции "К 300-летию провозглашения России империей. Символы и смыслы в исторической перспективе". Оно проходит в атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости. Там же в 15:30 начнется музыкально-историческая сюита "300 лет Империи". Автором музыки стал композитор Александр Волкотруб.

Фото: Piter.TV