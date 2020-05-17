Коллекторов в Петербурге оштрафовали на 3,2 млн рублей

В Петербурге на действия коллекторов поступило 1246 жалоб.

За первую половину года составлено 138 протоколов об административных правонарушениях в отношении коллекторских агентств. Об этом сообщила пресс-служба судебных приставов.

В Петербурге на действия коллекторов поступило 1246 жалоб. Основная причина – частные звонки и sms, в том числе третьим лицам.

По итогам проверок на рассмотрение суда было передано 119 дел об административных правонарушениях коллекторов. Общая сумма штрафов составила 3,2 миллиона рублей.

Ранее на Piter.TV: Долги молодых клиентов стали чаще продавать коллекторам.

Фото: pexels