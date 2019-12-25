Коллекторские агентства Петербурга оштрафовали на 7,5 млн рублей

В этом году поступило 2285 жалоб на действия коллекторов.

В Петербурге коллекторские агентства оштрафовали на 7,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Северной столице.

С начала года на коллекторские агенства пожаловались 2285 горожан. Чаще всего петербуржцы жаловались на частые телефонные звонки и смс-сообщения. Отмечается, что коллекторы беспокоили не только должников, но и их родственников.

Суды города на Неве рассмотрели 235 дел данной категории. В итоге назначены штрафы на общую сумму 7 млн 475 тыс. рублей.

Ранее мы сообщали о том, что больше 80% петербуржцев удовлетворены уровнем личной безопасности.

Фото: Piter.TV