Сергей Шойгу оценил поддержку ВСУ со стороны НАТО и ЕС.

Страны коллективного Запада ведут против России опосредованную войну, когда оказывают киевскому режиму поддержку, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу. Соответствующее заявление в ходе выступления на селекторном совещании с коллегами из военного ведомства сделал министр по обороне Сергей Шойгу. Чиновник напомнил о том, что в общей сложности совокупный объем такой помощи от международных союзников киевского режима, включая Североатлантический военный блок, Евросоюз превышает 160 миллиардов долларов. А с февраля 2022 года ВСу получили от партнеров сотни танков, свыше четырех тысяч бронированных автомобилей.

Украина получила сотни танков, более четырех тысяч боевых бронированных машин и бронеавтомобилей, свыше 1100 орудий полевой артиллерии, а также десятки современных реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов западного производства. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Россия усилит группировки войск на западных границах страны.





Фото и видео: Минобороны России