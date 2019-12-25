Выставку фарфоровых скульптур представили в Ротонде Мариинского дворца

Выставка скульптур "Народности России", приуроченная к Дню народного единства, 30-летию Законодательного собрания Петербурга и 280-летию Императорского фарфорового завода открылась в Ротонде Мариинского дворца.

На выставке представлены скульптуры, созданные мастерами Императорского фарфорового завода, которые воссоздают образы десятков народов, проживающих в России. Эта уникальная коллекция фарфоровых статуй демонстрирует разнообразие культурного и этнического богатства России.

Экспозиция отражает национальную идентичность через одежду, традиционные занятия и особенности внешнего вида каждой из представленных фигур. Выставка призвана показать уважение к этнокультурному разнообразию России и поддерживать культуру национального понимания и уважения.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге в первом чтении одобрен проект городского бюджета на 2025 год.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Петербурга