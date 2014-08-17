Коллекционный жетон к 300-летию монетного двора поступил в продажу в метро Петербурга

Новый жетон доступен для приобретения с 12 декабря 2024 года на станции метро "Горьковская", где он продается без блистера.

ГУП "Петербургский метрополитен" объявил о выпуске нового коллекционного жетона, посвященного 300-летию существования Санкт-Петербургского монетного двора. Это старейшее в стране предприятие по производству памятных монет был создан Петром I в 1724 году на территории Петропавловской крепости, сообщили в пресс-службе метрополитена Северной столицы.

Новый жетон доступен для приобретения с 12 декабря 2024 года на станции метро "Горьковская", где он продается без блистера. На других станциях метрополитена коллекционные жетоны будут продаваться в блистерных упаковках.

Стоимость одного такого жетона составит 500 рублей.

Ранее мы сообщили о том, что показ форменной одежды работников транспортной отрасли представили в Петербурге.

Фото: ГУП "Петербургский метрополитен"