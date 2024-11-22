Показ форменной одежды работников транспортной отрасли представили в Петербурге

Коллекции представили компании железнодорожного, воздушного, городского наземного, подземного и речного транспорта.

В Петербурге прошло шоу-показ форменной одежды работников различных видов транспорта. Впервые в Музее железных дорог России на одном подиуме свою форму показали 12 компаний, представляющих железнодорожный, воздушный, городской наземный, подземный и речной транспорт.

Начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин отметил, что транспорт - это не просто средство перемещения людей и грузов. Это артерия, объединяющая регионы, культуры и идеи. История железнодорожной формы началась в 1809 году. С тех пор форма отражает дух времени, сохраняя традиции.

Коллекции представили компании железнодорожного, воздушного, городского наземного, подземного и речного транспорта. Были показаны модели летней и зимней униформы для машинистов, капитанов, водителей троллейбусов и трамваев, проводников и бортпроводников, кассиров и дежурных по станциям.

Форменную одежду сотрудников представили Северо-Западная дирекция скоростного сообщения, Северо-Западный филиал АО "Федеральная пассажирская компания", Октябрьская дирекция моторвагонного подвижного состава, Северо-Западная пригородная пассажирская компания, железнодорожная пассажирская компания "Тверской экспресс", АО ТК "Гранд сервис экспресс", АО "Авиакомпания Смартавиа", ГУП "Петербургский метрополитен", СПб ГУП "Горэлектротранс", СПб ГУП "Пассажиравтотранс", ГК "Астра Марин" и Российский университет транспорта.