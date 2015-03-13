Колледж туризма Санкт-Петербурга проведет ремонт в здании на набережной Обводного канала

Работы продлятся до конца сентября

Колледж туризма Санкт-Петербурга планирует провести ремонт в своем здании на набережной Обводного канала (дом 154-А). Учебное заведение разместило закупку, по итогам которой планирует определить исполнителя работ.

В здании намечено отремонтировать чердак, кроме того, строители займутся четвертым и пятым этажами, в частности, рядом учебных кабинетов.

Предусмотрены также работы в других зданиях колледжа – на набережной Карповки и на Бумажной улице. Но основной ремонт пройдет именно на Обводном. На работы в здании, где находится отделение "Ресторанный сервис", намечено израсходовать 32,7 млн рублей из 36,7 млн рублей, указанных в документации этой закупки.

Заявки от компаний, желающих выполнить ремонт, принимаются до 24 февраля.

Как сообщало ранее Piter.tv, ООО "МегаМейд" реализует проект развития ОЭЗ "Санкт-Петербург" на 924 млн рублей.

Фото: ktgs.ru