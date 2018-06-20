Некто от имени Зеленского заминировал колледж и детский сад в Петербурге

Сообщения с угрозами поступили с адреса электронной почты ZELENSKY.

В четверг, 25 апреля, в Петербурге "заминировали" колледж водных ресурсов на улице Стойкости и детский сад на Заневском проспекте. В этот раз письма с угрозами пришли якобы от Зеленского. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Информация о заложенной бомбе поступила в 09:25 с адреса электронной почты ZELENSKY. Из колледжа пришлось эвакуировать 400 человек, из детского сада — 135. В результате в зданиях ничего подозрительного и опасного не нашли. Стражи порядка ведут поиск анонимов.

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Фото: Piter.TV