Количество жалоб на работу ливневой канализации в Петербурге снизилось на 39%

Были собраны данные о работе системы водоотведения в периоды сильнейших ливней в 2020 и 2021 годах.

Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" проанализировали динамику обращений местных жителей, связанных с работой централизованной системой водоотведения.

Были собраны данные о работе системы водоотведения в периоды сильнейших ливней в 2020 и 2021 годах. В 2022 году в адрес ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" поступило на 39% меньше заявок на работу ливневой канализации, чем за аналогичный период прошлого года.

Положительно сказались на ситуации результаты реализации программы модернизации ливневой канализации, сформированной Водоканалом в 2019 году. Специалисты предприятия определили 17 наиболее "уязвимых" для локальных подтоплений адресов. Сегодня строительно-монтажные работы выполнены уже на 8 объектах.

В марте 2022 года ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" собственными силами в кратчайшие сроки завершило строительство дополнительной общесплавной канализационной сети на Парашютной улице, а в июле специалисты выполнили реконструкцию ливневой канализации на улице Ушинского. По итогам сильных дождей 2021-2022 годов на ранее "уязвимых" участках скоплений воды не зафиксировано.

На сегодняшний день в петербургском Водоканале насчитывается 95 единиц откачивающей техники: 38 илососов и 57 комбинированных машин.

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Фото: Водоканал Санкт-Петербурга