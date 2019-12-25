Количество зараженных коронавирусом в России выросло до 114 человек. За сутки оно увеличилось на 21 случай. Об этом во вторник сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента с кабинетом министров.
Случаи заражения зафиксированы в 26 регионах России. Пять человек уже выздоровели и выписаны. 109 человек находятся в стационаре. У 106 из них заболевание проходит в легкой форме без симптомов.
104 случая завозные, остальные — контактные, - сказала Голикова.
Ранее в России начали испытывать вакцину от коронавируса.
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