Случаи заражения зафиксированы в 26 регионах России.

Количество зараженных коронавирусом в России выросло до 114 человек. За сутки оно увеличилось на 21 случай. Об этом во вторник сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента с кабинетом министров.

Случаи заражения зафиксированы в 26 регионах России. Пять человек уже выздоровели и выписаны. 109 человек находятся в стационаре. У 106 из них заболевание проходит в легкой форме без симптомов.

104 случая завозные, остальные — контактные, - сказала Голикова.

Ранее в России начали испытывать вакцину от коронавируса.