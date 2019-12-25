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Количество зараженных коронавирусом в России выросло до 114 человек
Сегодня, 16:55
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matveyvn

Количество зараженных коронавирусом в России выросло до 114 человек

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Случаи заражения зафиксированы в 26 регионах России.

Количество зараженных коронавирусом в России выросло до 114 человек. За сутки оно увеличилось на 21 случай. Об этом во вторник сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента с кабинетом министров.

Случаи заражения зафиксированы в 26 регионах России. Пять человек уже выздоровели и выписаны. 109 человек находятся в стационаре. У 106 из них заболевание проходит в легкой форме без симптомов.

104 случая завозные, остальные — контактные, - сказала Голикова.

Ранее в России начали испытывать вакцину от коронавируса.

Теги: карантин, коронавирус, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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