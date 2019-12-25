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Количество запросов в МФЦ от жителей Ленобласти возросло на 40%
Сегодня, 16:34
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Количество запросов в МФЦ от жителей Ленобласти возросло на 40%

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Спрос на услуги МФЦ среди жителей Ленинградской области возрос на 40%, по сравнению с майскими показателями. Так, среди граждан из 47-ого региона на портале зарегистрированы около 15 тысяч пользователей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

Наиболее частыми оказались запросы на оформление внутреннего паспорта, СНИЛС и документации на социальные выплаты.

Активность ленинградцев может быть связана с недавним общероссийским голосованием. Правом выразить свое мнение электронно воспользовались 3 тысячи человек.

Отметим, что больше всего интерес к МФЦ возрос в районах "зеленой" зоны, поскольку там возможно получение документов без предварительной записи.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленинградской области проходит онлайн-конференция для женщин-лидеров.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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