Количество запросов в МФЦ от жителей Ленобласти возросло на 40%

Спрос на услуги МФЦ среди жителей Ленинградской области возрос на 40%, по сравнению с майскими показателями. Так, среди граждан из 47-ого региона на портале зарегистрированы около 15 тысяч пользователей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.



Наиболее частыми оказались запросы на оформление внутреннего паспорта, СНИЛС и документации на социальные выплаты.



Активность ленинградцев может быть связана с недавним общероссийским голосованием. Правом выразить свое мнение электронно воспользовались 3 тысячи человек.



Отметим, что больше всего интерес к МФЦ возрос в районах "зеленой" зоны, поскольку там возможно получение документов без предварительной записи.



Ранее мы рассказали о том, что в Ленинградской области проходит онлайн-конференция для женщин-лидеров.



Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области