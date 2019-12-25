Количество юрлиц в Петербурге за год сократилось на 14%

Также снизилось и число индивидуальных предпринимателей.

За год количество зарегистрированных юридических лиц в Петербурге снизилось на 14%. Об этом на заседании в Законодательном собрании сообщил глава регионального управления Федеральной налоговой службы Александр Гнедых.

В начале 2021 года в Северной столице зарегистрировали 239 тыс. юрлиц. Большинство компаний (82%) включены в реестр малого и среднего предпринимательства.

По официальным данным на 1 января 2021 года в Петербурге было 177 тыс. индивидуальных предпринимателей. Их количество за год упало на 2%.

Ранее петербургские предприниматели попросили частично снять коронавирусные ограничения. Речь идет о том, чтобы заменить перчатки для сотрудников санитайзерами.

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