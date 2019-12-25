Количество выздоровевших от COVID петербуржцев резко возросло

За прошедшие сутки поправились 3906 человек.

За последние 24 часа от коронавируса в Петербурге вылечились 3906 петербужцев: этот показатель превысил предыдущий на 872 случая выздоровления. Кроме того, по словам губернатора, эта цифра стала самой большой за месяц. Такое заявление прозвучало во время встречи с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Также за сутки в городе обнаружены 3755 заболевших. Скончались 82 человека. Амбулаторное лечение проходят около 70 тысяч больных коронавирусом.

Ранее мы рассказали о том, что за сутки в Петербурге обследовали на коронавирус свыше 42 тысяч человек.

Фото: Piter.TV