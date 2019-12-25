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Количество выздоровевших от COVID петербуржцев резко возросло
Сегодня, 13:33
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Количество выздоровевших от COVID петербуржцев резко возросло

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За прошедшие сутки поправились 3906 человек.

За последние 24 часа от коронавируса в Петербурге вылечились 3906 петербужцев: этот показатель превысил предыдущий на 872 случая выздоровления. Кроме того, по словам губернатора, эта цифра стала самой большой за месяц. Такое заявление прозвучало во время встречи с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Также за сутки в городе обнаружены 3755 заболевших. Скончались 82 человека. Амбулаторное лечение проходят около 70 тысяч  больных коронавирусом.

Ранее мы рассказали о том, что за сутки в Петербурге обследовали на коронавирус свыше 42 тысяч человек.

Фото: Piter.TV

Теги: выздоровления от covid, коронавирус, санкт-петербург, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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