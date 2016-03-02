Число убийств в Петербурге снизилось до уровня "благополучных" 80-х годов

В то же время выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений.

Криминогенная обстановка в Петербурге за последние годы значительно улучшилась. Об этом заявила ТАСС первый заместитель руководителя ГСУ СУ РФ по городу на Неве Марина Парастаева.

Если в 2011 году в Петербурге официально зарегистрировали 312 убийств, то в 2016 году их число уменьшилось до 212. В 2020 году в городе на Неве убили 149 людей, что сопоставимо с ситуацией "благополучных" 80-х гг.

Также за 10 лет сократилось число преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевшего. В 2011 году их было 141, в прошлом – 63. Добиться таких результатов, по словам Марины Парастаевой, удалось благодаря профилактическим мероприятиям и эффективной работе по расследованию преступлений.

В то же время в 2020 году в Петербурге на 37% (почти до 23 тысяч) выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений. Большая часть из них – киберпреступления.

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