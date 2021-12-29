За год количество складских помещений в Петербурге выросло на треть

Наибольшее количество объектов расположено в Приморском районе.

Количество складских помещений формата self-storage за год увеличилось на треть, следует из данных Maris в ассоциации с CBRE.

Сегодня на рынке Петербурга действуют 132 складских комплексов такого формата. Наибольшее количество объектов расположено в Приморском районе. За ним следуют Невский, Выборгский, Фрунзенский, Красногвардейский и др. В основном складами пользуются физические лица, которые арендуют более 80% площадей.

Ранее мы писали, что власти Петербурга повысили арендные ставки на городское имущество.

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