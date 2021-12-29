Власти Петербурга повысили арендные ставки на городское имущество

Арендная ставка выросла на 0,4 %.

В этом году власти Петербурга повысили арендную плату за нежилые городские помещения. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Имущество Санкт-Петербурга". Индекс установлен на основании постановления петербургского правительства от 2014 года № 946.

Индекс ежегодного изменения размера ставки арендной платы по отношению к предыдущему году, применяемый при определении арендной платы за объекты нежилого фонда, арендодателем которых является Петербург, в 2022 году составляет 1,04 по отношению к ставке арендной платы, действовавшей в 2021 году. пресс-служба СПб ГКУ "Имущество Санкт-Петербурга"

В Петербурге растет не только арендная плата за объекты нежилого фонда. Под конец прошлого года аренда однокомнатных квартир выросла на 9% за месяц.

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