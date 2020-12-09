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В Петербурге ставки аренды городской недвижимости сохранили на уровне 2021 года
Сегодня, 18:48
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В Петербурге ставки аренды городской недвижимости сохранили на уровне 2021 года

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Образовавшуюся с 1 января этого года переплату можно будет зачесть в счёт следующих месяцев или вернуть, если договор был расторгнут.

В 2022 году на уровне прошлого года останутся ставки арендной платы за земельные участки и нежилые объекты недвижимости, которые находятся в собственности города. Об этом 23 сентября рассказали в пресс-службе Смольного. 

Образовавшуюся с 1 января этого года переплату можно будет зачесть в счёт следующих месяцев или вернуть, если договор был расторгнут. С помощью этой меры бизнес сможет сэкономить 400 млн рублей. 

С марта власти Петербурга одобрили мораторий на пени и штрафы по договорам аренды городских помещений и земельных участков, а также "арендные каникулы" на третий квартал 2022 года.

Фото: Piter.tv

Теги: аренда, городская недвижимость, ставка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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