В Петербурге ставки аренды городской недвижимости сохранили на уровне 2021 года

Образовавшуюся с 1 января этого года переплату можно будет зачесть в счёт следующих месяцев или вернуть, если договор был расторгнут.

В 2022 году на уровне прошлого года останутся ставки арендной платы за земельные участки и нежилые объекты недвижимости, которые находятся в собственности города. Об этом 23 сентября рассказали в пресс-службе Смольного.

Образовавшуюся с 1 января этого года переплату можно будет зачесть в счёт следующих месяцев или вернуть, если договор был расторгнут. С помощью этой меры бизнес сможет сэкономить 400 млн рублей.

С марта власти Петербурга одобрили мораторий на пени и штрафы по договорам аренды городских помещений и земельных участков, а также "арендные каникулы" на третий квартал 2022 года.

Фото: Piter.tv