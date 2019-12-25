Количество школьных классов на карантине выросло в Петербурге до 65

Число составляет лишь 0,32 процента от общего количества классов в городе.

В Петербурге количество школьных классов, которые ушли на карантин во время пандемии коронавируса, выросло до 65. Об этом сообщили в Комитете по образованию.

В ведомстве отметили, что это число ушедших на карантин классов составляет лишь 0,32% от общего количества. Ученики переведены на дистанционное обучение.

Отмечается, что обстановка улучшилась в дошкольных образовательных учреждениях. Так, в минувший понедельник, 23 ноября, на карантине находились 22 группы в 12 детских садах. Однако сегодня на самоизоляции находятся 18 групп в 13 детских садах.

Ранее мы сообщали о том, что около 240 тысяч петербургских школьников получат новогодние подарки.

Фото:Piter.TV