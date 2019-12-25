Около 240 тысяч петербургских школьников получат новогодние подарки

Подарки получат школьники с 1 по 4 класс.

В Северной столице готовят новогодние подарки для школьников. Об этом сообщил председатель комитета по культуре Константин Сухенко.

Подарки подготовят для 238 тыс. школьников с 1 по 4 класс. Дети получат книжки-раскраски и карандаши по мотивам ледового шоу "Снежная королева".

Отмечается, что также дети смогут увидеть постановку в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Ранее мы сообщали о том, что большинство новогодних и рождественских мероприятий в Петербурге пройдут онлайн.

Фото:pixabay