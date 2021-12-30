Юрий Трутнев рассказал об инвестиционных проектах ДФО.

Количество реализуемых по "Дальневосточной концессии" объектов в ДФО достигло 40. Об этом на рабочей встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным рассказал вице-премьер, полномочный представитель президента РФ по Дальнему Востоку Юрий Трутнев. Чиновник добавил, что государство выделило на эти задачи свыше 270 млрд рублей.

Всего в работе по "Дальневосточной концессии" проекты по созданию 40 объектов инфраструктуры более чем на 270 млрд рублей частных инвестиций. Юрий Трутнев, вице-премьер РФ

Эксперт напомнил коллегам о том, что из 40 создаваемых объектов них 33 - социальной инфраструктуры. Для них объем инвестиций составит 108 млрд рублей. Речь, в частности, идет о создании центра восточных единоборств во Владивостоке, детском лагере в Хабаровском крае, здании Дальневосточного художественного музея, медицинских учреждений в нескольких регионах страны. Еще 7 объектов получили финансирование в 164 млрд рублей. В этот перечень попали дорога для Баимского ГОКа, аэропорт в Новой Чаре для Удоканского месторождения, энергообеспечение в Кючусе. Данные проекты являются инвестиционными. Они помогут местным властям создать более пяти тысяч новых рабочих мест в Якутии, Забайкалье, на Чукотке.

Напомним, что государственная программа "Дальневосточная концессия" реализуется с сентября 2021 года. Соглашения о запуске пилотных проектов подписаны в рамках Восточного экономического форума. Правительство РФ компенсирует инвесторам до 100% от сметной стоимости объекта инфраструктуры. Деньги будут направлены в течение 10-20 лет после ввода объекта в эксплуатацию.

Трутнев заявил, что рыбу, которую не экспортировали в АТР, переработали в России и поставили в Европу.

Фото и видео: Правительство России

