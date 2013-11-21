Трутнев заявил, что рыбу, которую не экспортировали в АТР, переработали в России и поставили в Европу

Из-за пандемии были закрыты поставки ряда продукции в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил в интервью телеканалу "Россия-24", что в 2021 году добытая на Дальнем Востоке рыба, которую в Китай отправить не удалось из-за ограничительных мер, была переработана в России и поставлена в другие регионы мира, в том числе в Европу.

Трутнев подчеркнул, что выполнялось поручение президента Владимира Путина о введении механизма квоты в обмен на инвестиции.

В результате был построен целый ряд рыбоперерабатывающих заводов. И та рыба, которая не ушла в Китай, была переработана в России, поставлена в другие регионы, поставлена в Европу. Юрий Трутнев, вице-премьер - полпред президента в ДФО

По словам Трутнева, пандемия на жизнь на Дальнем Востоке повлияла особенно. Дело в том, что были закрыты поставки ряда продукции в Азиатско-Тихоокеанский регион. Он подчеркнул, что в 2021 года в Китай было поставлено на 67% меньше рыбы по сравнению с предыдущие годы.

Ранее мы писали, что Трутнев призвал "Аврору" удвоить объем перевозок на Дальнем Востоке.

Видео: YouTube / Россия 24