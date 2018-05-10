Трутнев призвал "Аврору" удвоить объем перевозок на Дальнем Востоке

В ДФО надеются удешевить и увеличить надежность авиаперевозок.

Полпред президента России по Дальневосточному федеральному округу Юрий Трутнев призвал отечественный лоукостер "Аврору" удвоить объем пассажирских перевозок в регионе. Авиакомпания планирует к 2025 года практически вдвое нарастить рейсы. Такое заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-24".

Но дело не только в количестве. Дело в том, что "Аврора" будет ставить на маршруты новые самолеты, повысится безопасность. Юрий Трутнев, вице-премьер РФ

Чиновник увидел необходимость в формировании условий для того, чтобы российские самолеты могли летать и при неблагоприятной погоде. Для таких рейсов требуется другой уровень оборудования и другие воздушные суда. Трутнев добавил, что кабинет министров занимается тем, чтобы сделать перелеты на ДФО дешевле и надежнее для граждан.

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Фото: dfo.gov.ru