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Количество пострадавших в результате детонации боеприпасов во Владимирской области выросло

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Из опасной зоны эвакуировано 3000 человек.

Количество пострадавших в результате детонации боеприпасов после возгорания, произошедшего на территории 51ом воинском арсенале во Владимирской области увеличилось до 10 человек. Соответствующее заявление подписчикам сделал Telegram-канал "112" со ссылкой на собственный источник. Журналисты пояснили, что у большинства пациентов медики зафиксировали осколочные ранения и контузии. Из зоны поражения спасателями эвакуировано уже свыше трех тысяч человек.

Напомним, что мощный взрыв прогремел в Киржачском районе во вторник, 22 апреля. После этого региональные власти ввели на участке режим чрезвычайной ситуации. В пресс-службе министерства по обороне позже указали, что в вопросе ликвидации последствий инцидента привлекались расчеты местной воинской части, а также сотрудники экстренного ведомства страны. 

В Дагестане при взрыве газа в жилом доме пострадали два человека.

Фото и видео: Telegram / 112

Теги: взрыв, владимирская область, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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