Количество пострадавших в результате детонации боеприпасов во Владимирской области выросло

Из опасной зоны эвакуировано 3000 человек.

Количество пострадавших в результате детонации боеприпасов после возгорания, произошедшего на территории 51ом воинском арсенале во Владимирской области увеличилось до 10 человек. Соответствующее заявление подписчикам сделал Telegram-канал "112" со ссылкой на собственный источник. Журналисты пояснили, что у большинства пациентов медики зафиксировали осколочные ранения и контузии. Из зоны поражения спасателями эвакуировано уже свыше трех тысяч человек.

Напомним, что мощный взрыв прогремел в Киржачском районе во вторник, 22 апреля. После этого региональные власти ввели на участке режим чрезвычайной ситуации. В пресс-службе министерства по обороне позже указали, что в вопросе ликвидации последствий инцидента привлекались расчеты местной воинской части, а также сотрудники экстренного ведомства страны.

В Дагестане при взрыве газа в жилом доме пострадали два человека.

Фото и видео: Telegram / 112