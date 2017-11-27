Количество пострадавших в метро Тбилиси возросло до 14

Появились новые данные о пострадавших в Тбилисском метрополитене.

Сегодня, 30 января, на одной из станций метрополитена в Тбилиси пострадало 14 человек.

Подвесной потолок обрушился на пассажиров на станции "Варкетили" на Ахметели-Варкетилской линии. Станция была открыта в 1985 году. В 2017 году был произведен капитальный ремонт станции. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сначала сообщалось о 7 пострадавших, затем об 11. Сейчас местные СМИ сообщили, что количество пострадавших увеличилось до 14. Пострадавшие с различными травмами были госпитализированы в больницу.

Видео: YouTube/gadacemebi com