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Количество пострадавших в метро Тбилиси возросло до 14

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Появились новые данные о пострадавших в Тбилисском метрополитене.

 Сегодня, 30 января, на одной из станций метрополитена в Тбилиси пострадало 14 человек.

Подвесной потолок обрушился на пассажиров на станции "Варкетили" на Ахметели-Варкетилской линии. Станция была открыта в 1985 году. В 2017 году был произведен капитальный ремонт станции. По данному факту возбуждено уголовное дело.

 

Сначала сообщалось о 7 пострадавших, затем об 11. Сейчас местные СМИ сообщили, что количество пострадавших увеличилось до 14. Пострадавшие с различными травмами были госпитализированы в больницу.

Видео: YouTube/gadacemebi com

 

Теги: грузия , обрушение потолка в метро , пострадали люди в метро , тбилиси
Категории: Лента новостей Происшествия Мировые новости

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