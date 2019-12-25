Количество открытых вакансий в Петербурге снизилось на 52%

Средняя зарплата по городу в мае составила 50 тысяч рублей.

Стало известно, как пандемия коронавируса повлияла на рынок труда в Петербурге. В сравнении с маем 2019 года количество вакансий снизилось на 52%, сообщили "Невские новости".

Отмечается, что число соискателей вакансий в мае увеличилось на 6%, однако сравнивая с показателем апреля 2019-го, выходит что количество уменьшилось на 10%. Эксперты связывают это с фактором сезонности на рынке труда.

Средняя "майская" зарплата составила 50 тысяч рублей вместо 45 тысяч годом ранее. Отмечается, что скачок произошел из-за сокращения низкооплачиваемых сегментов.

Ранее мы сообщали о том, что самую большую зарплату в Петербурге работодатели предлагают руководителю производственного предприятия. Работу на должности оценили в 400 тысяч рублей в месяц.

Фото: Piter.tv