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В Петербурге определились самые высокооплачиваемые вакансии
Сегодня, 10:50
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nadezhda_sib

В Петербурге определились самые высокооплачиваемые вакансии

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Спрос на рабочие места выше нормы в 3,5 раза.

Самую большую зарплату в Петербурге работодатели предлагают руководителю производственного предприятия. Работу на должности оценили в 400 тысяч рублей в месяц. Об этом рассказала пресс-служба "HeadHunter Северо-Запад". 

Стоматологам-хирургам, имплантологам, ортопедам готовы платить от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Также высокооплачиваемой является работа операционного директора, руководителя IT-проектов, технического IT-директора, административного директора и так далее.

В целом за май 2020 работодатели открыли на 52% вакансий меньше, чем в мае 2019. При этом спрос на места оказался самым высоким за последние 5 лет. 

Ранее в Петербурге зафиксировали самый низкий уровень безработицы в России. 

Фото: pixabay.com 

Теги: вакансии, работа, работодатели, рабочие места, трудоустройство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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