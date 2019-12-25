В Петербурге определились самые высокооплачиваемые вакансии

Спрос на рабочие места выше нормы в 3,5 раза.

Самую большую зарплату в Петербурге работодатели предлагают руководителю производственного предприятия. Работу на должности оценили в 400 тысяч рублей в месяц. Об этом рассказала пресс-служба "HeadHunter Северо-Запад".

Стоматологам-хирургам, имплантологам, ортопедам готовы платить от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Также высокооплачиваемой является работа операционного директора, руководителя IT-проектов, технического IT-директора, административного директора и так далее.

В целом за май 2020 работодатели открыли на 52% вакансий меньше, чем в мае 2019. При этом спрос на места оказался самым высоким за последние 5 лет.

Ранее в Петербурге зафиксировали самый низкий уровень безработицы в России.

Фото: pixabay.com