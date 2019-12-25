Количество новых случаев COVID-19 за сутки превысило 1000

Количество новых случаев заболевания коронавирусом в Петербурге перевалило за тысячу и составило 1031 случай в сутки. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Город побил свой антирекорд.
Кроме того, по выздоровлению выписали 527 человек. Еще 66 жителей города скончались.
Всего за весь период в городе зарегистрировано 65170 случаев, 40447 поправились, 3998 ушли из жизни.
Накануне губернатор города сообщил Владимиру Путину, что ситуация с коронавирусом "сложная".
Фото: Piter.TV
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