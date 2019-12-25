Количество новых случаев COVID-19 за сутки превысило 1000

По сравнению с данными на 3 ноября, прирост за сутки составил почти 100 человек.

Количество новых случаев заболевания коронавирусом в Петербурге перевалило за тысячу и составило 1031 случай в сутки. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Город побил свой антирекорд.

Кроме того, по выздоровлению выписали 527 человек. Еще 66 жителей города скончались.

Всего за весь период в городе зарегистрировано 65170 случаев, 40447 поправились, 3998 ушли из жизни.

Накануне губернатор города сообщил Владимиру Путину, что ситуация с коронавирусом "сложная".

Фото: Piter.TV