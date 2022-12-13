Количество многодетных семей в Петербурге выросло до 53 тысяч

За четыре года таких семей увеличилось на 10 тысяч.

В Петербурге выросло количество многодетных семей. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов на Законодательном собрании.

По его словам, за четыре года таких семей увеличилось на 10 тысяч. Сейчас в городе проживают 53 тысячи многодетных семей. Кроме того, всего в Петербурге насчитывается 615 тысяч семей, в которых воспитывают детей. Некоторые из них получают социальную помощь от властей.

Ранее мы сообщали, что более 200 тысяч петербуржцев приняли участие в Дне благоустройства.

Фото: Piter.tv