Более 200 тысяч петербуржцев приняли участие в Дне благоустройства

Жители привели в порядок 14 млн квадратных метров.

Сегодня, 29 апреля, в Петербурге прошел общегородской субботник. В нем приняли участие более 216,9 тыс.жителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Петербуржцы приходили на День благоустройства целыми семьями. Взрослые учили детей с заботой относиться к родному городу.

Жители привели в порядок 14 млн квадратных метров. Они высадили 813 деревьев (липы, ели, дубы, клены), 4,5 тыс. кустарников (дерен, сирень, спирея, кизильник, пузыреплодник) и почти 12 тыс. цветов.

В Пушкине активные горожане подготовили к открытию аллею памяти "Дети-герои Великой Отечественной войны", где каждый сможет познакомиться с историями детского героизма в годы войны.

Ранее на Piter.tv: на Елагином острове открылся "лодочный" сезон.

Фото: Телеграм / Пушкинский район СПб