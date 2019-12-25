Количество коронавирусных коек сократили в Петербурге

От вируса можно привиться в 181 пункте вакцинации.

За прошедшее воскресенье, 22 мая, в Петербурге выявили 307 новых случаев заражения ковидом. Больницы города покинули 37 человек, а девять человек умерли, передают в оперштабе.

В стационары Северной столицы госпитализировали с коронавирусом и пневмониями 63 человека накануне, еще 14 пациентов выписали. На лечении находятся всего 1 367 петербуржцев, в реанимации 219, а подключены к ИВЛ — 27. На амбулаторном лечении — 2328 человек, на карантине — 219.

Сегодня в Петербурге ковидных пациентов принимают в семи стационарах, где развернуто 1 439 коек, ранее было на 60 больше. От вируса можно привиться в 181 пункте вакцинации. Цикл вакцинации закончили 3 млн 90 тысяч человек, в том числе более 4 тысяч подростков. Запас вакцины от COVID-19 в городе составляет почти 500 тысяч доз.

Ранее мы сообщали, что петербургские школы победили в конкурсе худших туалетов. Еще 50 школ, попавших в этот список, получат годовой запас моющих средств.

Фото: Piter.tv

