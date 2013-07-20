Петербургские школы победили в конкурсе худших туалетов

Еще 50 школ, попавших в этот список, получат годовой запас моющих средств.

В Петербурге гимназия №227 и школа №603 попали в топ антилидеров голосования Domestos. Результаты опубликовали на сайте программы в понедельник, 23 мая.

На Малой Балканской школа №603 заняла первое место – за нее проголосовали 804 участника. На втором месте расположилась гимназия №227 с 780 голосами. По результатам акции фотографии не были опубликованы, однако сообщается, что со стен помещений падает плитка, разбита сантехника и трубы нуждаются в замене.

Отмечается, что еще 50 школ, попавших в этот список, получат годовой запас моющих средств.

Фото: pexels



