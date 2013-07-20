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Петербургские школы победили в конкурсе худших туалетов
Сегодня, 20:08
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Петербургские школы победили в конкурсе худших туалетов

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Еще 50 школ, попавших в этот список, получат годовой запас моющих средств.

В Петербурге гимназия №227 и школа №603 попали в топ антилидеров голосования Domestos. Результаты опубликовали на сайте программы в понедельник, 23 мая. 

На Малой Балканской школа №603 заняла первое место – за нее проголосовали 804 участника. На втором месте расположилась гимназия №227 с 780 голосами. По результатам акции фотографии не были опубликованы, однако сообщается, что со стен помещений падает плитка, разбита сантехника и трубы нуждаются в замене. 

Отмечается, что еще 50 школ, попавших в этот список, получат годовой запас моющих средств.

Фото: pexels


 

Теги: акция, доместос, конкурс, туалеты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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