На дистанционном обучении находятся 0,3% от общего количества классов в Петербурге.

Количество классов, ушедших на "дистанционку" в Петербурге, снова выросло. Об этом сообщил телеканал "78".

Так, количество классов увеличилось до 60 в 34 школах. Это составляет 0,3% от общего числа классов в городе. Кроме того на удаленный режим перешли 17 групп в 13 детских садах в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ. В Смольном отметили, что на смешанную форму обучения по заявлению родителей перешли 12 497 человек.

Ранее мы писали, что петербурженка попросила Беглова возместить расходы на удаленное обучение.

Фото: Piter.TV